Власти Ирана намерены полностью запретить экспорт руды Иранское правительство запретит экспорт железной руды, чтобы обеспечить достаточные запасы у отечественных производителей стали.



Согласно иранскому плану "Взгляд 2025", страна нацелена на производство 160 миллионов тонн железного концентрата для удовлетворения спроса на 55 миллионов тонн сырой стали.



По состоянию на март Иран произвел примерно 47,3 млн. тонн железного концентрата.



Это решение мало повлияет на глобальные торговые потоки железной руды, поскольку Китай, являющийся крупным импортером, сокращает свои закупки иранской железной руды с прошлого года из-за высоких тарифов.



Правительство Ирана ввело 25% экспортную пошлину на железную руду, окатыши и железный концентрат в сентябре 2019 года.



МинПром



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