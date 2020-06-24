Минфин разместил ОВГЗ на 6,22 млрд грн Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 23 июня, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 6,22 млрд грн, вновь снизив ставки по всем инструментам. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.



В частности, Минфин разместил шесть выпусков ценных бумаг в гривне со сроком обращения от 3-х месяцев до 3-х лет.



"Наиболее ощутимое уменьшение доходности произошло по инструментам, которые Минфин не размещал неделю назад, а именно по 12-месячным и 9-месячным облигациям – на 100 базисных пунктов и на 80 б. п. соответственно", – отмечается в сообщении.



При этом средневзвешенная доходность по краткосрочным инструментами уменьшилась до рекордно низкого уровня – 7,24% по трехмесячным бумагам и 7,71% – по шестимесячным, указывают в Минфине.



Наибольший спрос наблюдался на государственные облигации со сроком обращения один и два года. Объем привлеченных в государственный бюджет средств по этим инструментам составил 3,8 млрд грн и 1,1 млрд грн по средневзвешенной ставке 9,7% и 10,39% соответственно.



ОВГЗ сроком обращения три года были размещены на 126 млн под 10,47% годовых.



МинПром

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