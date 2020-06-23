ФРТУ требует не допустить коррупционного произвола в портах Федерация работодателей транспорта Украины считает недопустимым инициативу предоставления Государственной экологической инспекции статуса правоохранительного органа. Свою принципиальную позицию в ФРТУ выразили в письме премьер-министру.



В Федерации считают, что подобная инициатива будет иметь негативный эффект для бизнеса и вернет коррупционный произвол в морских портах, который вредит экономике и имиджу нашей страны.



Существующее сегодня нормативное регулирование вопросов реализации полномочий Госэкоинспекции в морских портах в полной мере соответствует Конституции Украины, Кодекса торгового мореплавания Украины, Закона Украины "О морских портах Украины", Закона Украины "Об охране окружающей природной среды" и Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".



Напомним, что действующая правовая регламентация проверки фактов загрязнения с судов во внутренних морских водах и территориальном море регулируется действующими нормативными актами Кабинета министров и не требует дополнительного регулирования, а именно:



1) Правила охраны внутренних морских вод и территориального моря от загрязнения и засорения, утвержденные постановлением Кабинета министров от 29 февраля 1996 № 269.



2) Порядок взаимодействия государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" и Государственной экологической инспекции по обеспечению соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды в случае выявления случаев сброса судами (плавсредствами) загрязняющих веществ в пределах акватории морского порта, утвержденный постановлением Кабинета министров от 17 июля 2019 № 670.



3) Порядок проверки, взятия проб воды и проведения их анализа, утвержденный постановлением Кабинета министров от 21 августа 2019 № 828.



Принятие Кабинетом министров указанных постановлений - это результат длительного диалога с бизнесом, страдающий от неправомерных действий инспекторов Государственной экологической инспекции, осуществлявших безосновательные проверки и задержания судов в морских портах Украины.



МинПром



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