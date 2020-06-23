Украина обогнала США по выплавке чугуна

По итогам января-мая 2020 года на украинских металлургических предприятиях было выплавлено 8,16 млн тонн чугуна, что на 6,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Благодаря относительно небольшому падению производственных показателей Украина поднялась в мировом рейтинге производителей чугуна по версии Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel) с 10-го на 9- место, потеснив США, где выплавка чугуна "просела" на 20%, до 7,69 млн тонн.
По данным Worldsteel, за 5 месяцев 2020 года металлургическими предприятиями стран мира выплавлено 559,17 млн тонн чугуна, из которых 527,07 млн тонн доменным способом и 32,10 млн тонн методом прямого восстановления (DRI). Это на 4,36% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.
Первое место в рейтинге прочно удерживает Китайская Народная Республика, металлурги которой в январе-мае 2020 года выплавили 355,99 млн тонн чугуна, что на 1,5% превышает показатель января-мая 2019 года. Доля китайского чугуна в мировом производстве за 5 месяцев 2020 года составила 63,7%.