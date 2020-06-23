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Украина обогнала США по выплавке чугуна

23.06.20 17:19 , Металлургпром
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По итогам января-мая 2020 года на украинских металлургических предприятиях было выплавлено 8,16 млн тонн чугуна, что на 6,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Благодаря относительно небольшому падению производственных показателей Украина поднялась в мировом рейтинге производителей чугуна по версии Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel) с 10-го на 9- место, потеснив США, где выплавка чугуна "просела" на 20%, до 7,69 млн тонн.

По данным Worldsteel, за 5 месяцев 2020 года металлургическими предприятиями стран мира выплавлено 559,17 млн тонн чугуна, из которых 527,07 млн тонн доменным способом и 32,10 млн тонн методом прямого восстановления (DRI). Это на 4,36% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.

Первое место в рейтинге прочно удерживает Китайская Народная Республика, металлурги которой в январе-мае 2020 года выплавили 355,99 млн тонн чугуна, что на 1,5% превышает показатель января-мая 2019 года. Доля китайского чугуна в мировом производстве за 5 месяцев 2020 года составила 63,7%.

Ранее сообщалось, что мировое производство необработанной стали сократилось в годовом сравнении на 8,7% в мае, до 148,8 млн тонн, на фоне тотального ограничения на передвижение грузов и товаров из-за пандемии COVID-19. Украина среди стран-производителей стали сохраняет по итогам пяти месяцев 13-е место с результатом 8,30 млн тонн.

МинПром

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