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Падение промпроизводства несколько замедлилось

23.06.20 17:34 , РБК Украина
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Объемы промышленного производства в мае 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 12,2%. Это несколько меньше, чем в апреле, когда было зафиксировано падение на 16,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь-май 2020 по сравнению с январем-маем прошлого года промпроизводство сократилось на 8,7%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 6,6%, в перерабатывающей промышленности - падение на 10,0%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 6,9%.

Напомним, объемы промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,1%, а в феврале падение замедлилось до 1,5%, однако в марте ускорилось до 7,7%.

В апреле падение промпроизводства составило 16,2%.

Ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по объемам промышленного производства за 2015-2019 годы.

Индексы за 2015-2019 годы по Украине пересмотрены в связи с изменением базисного года (2016 = 100%). По данным статистического ведомства, в 2019 году объемы промышленного производства сократились на 0,5%, в то время как ранее Госстат оценивал падение в 1,8%.

МинПром

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