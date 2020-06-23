Падение промпроизводства несколько замедлилось Объемы промышленного производства в мае 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 12,2%. Это несколько меньше, чем в апреле, когда было зафиксировано падение на 16,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.



По данным статистического ведомства, за январь-май 2020 по сравнению с январем-маем прошлого года промпроизводство сократилось на 8,7%.



В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 6,6%, в перерабатывающей промышленности - падение на 10,0%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 6,9%.



Напомним, объемы промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,1%, а в феврале падение замедлилось до 1,5%, однако в марте ускорилось до 7,7%.



В апреле падение промпроизводства составило 16,2%.



Ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по объемам промышленного производства за 2015-2019 годы.



Индексы за 2015-2019 годы по Украине пересмотрены в связи с изменением базисного года (2016 = 100%). По данным статистического ведомства, в 2019 году объемы промышленного производства сократились на 0,5%, в то время как ранее Госстат оценивал падение в 1,8%.



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