Денежные переводы в Украину за время карантина упали на 20% Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в апреле 2020 года составил 826 млн долл, что на 13,2% меньше, чем в апреле 2019 года, и на 20,3% меньше, чем в докарантинном феврале 2020 года.



Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.



Согласно им по итогам января-апреля 2020 года объем частных денежных переводов в страну вырос на 2,4% – до 3,7 млрд долл. против аналогичного периода в прошлом году.



В целом, за четыре месяца 2020 года через неформальные каналы в Украину перевели 1,6 млрд долл. (43,1% общего количества переводов), через контрсчета банков – 1,4 млрд долл. (37,7%), через международные платежные системы – 0,7 млрд долл. (19,2%).



Как сообщалось, по итогам первого квартала 2020 года объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил 2,9 млрд долл., в том числе за январь – 991 млн долл., за февраль – 994 млн долл. и за март – 922 млн долл.



По данным НБУ, в целом за 2019 год трудовые мигранты перевели в Украину 12 млрд долл.



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