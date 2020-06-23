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Кабмин продлит действие спецобязательств Нафтогаза по поставкам для населения

23.06.20 17:04 , Бизнес Цензор
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Кабмин может продлить еще на один месяц действие специальных обязательств (PSO) НАК "Нафтогаз Украины" по поставкам газа для нужд населения.

Об этом сообщил глава Национальной комиссии госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк на онлайн-встрече Energy club, передает Liga.net.

По словам главы регулятора, де-юре, до отмены PSO остается всего неделя, но на сегодня "единственное, что сделано – это НКРЭКУ упростила процедуру смены поставщика" газа для населения.

"Сейчас речь идет, что PSO будет продлен на месяц и все надеются, что в течение этого месяца решатся проблемы хотя бы частично. Главная из них – определение Поставщика газа последней надежды. Ранее еще была речь о Гарантированном поставщике, но сейчас уже об этом не никто говорит", – сказал В.Тарасюк, добавив, что отмена PSO с 1 июля является одним из обязательств Украины перед МВФ в рамках меморандума о финансовой помощи на 5 млрд долл.

"Две недели назад мы подписали меморандум и уже не выполнили одно из его положений", – отметил В.Тарасюк.

Как сообщалось, 25 апреля Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, и до 1 июля 2020 года – для нужд населения и религиозных организаций.

Кабмин также продлил обязательство НАК приобретать газ у своих "дочек" - "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаз" - для формирования ресурса населению до 1 июля 2020-го, тепловикам – до 1 мая 2021-го.

Ранее действующие обязательства операторов газотранспортных систем и поставщиков газа, купленного у НАК для населения, также продлены до 1 июля 2020 года.

МинПром

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