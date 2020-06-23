Кабмин продлит действие спецобязательств Нафтогаза по поставкам для населения Кабмин может продлить еще на один месяц действие специальных обязательств (PSO) НАК "Нафтогаз Украины" по поставкам газа для нужд населения.



Об этом сообщил глава Национальной комиссии госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк на онлайн-встрече Energy club, передает Liga.net.



По словам главы регулятора, де-юре, до отмены PSO остается всего неделя, но на сегодня "единственное, что сделано – это НКРЭКУ упростила процедуру смены поставщика" газа для населения.



"Сейчас речь идет, что PSO будет продлен на месяц и все надеются, что в течение этого месяца решатся проблемы хотя бы частично. Главная из них – определение Поставщика газа последней надежды. Ранее еще была речь о Гарантированном поставщике, но сейчас уже об этом не никто говорит", – сказал В.Тарасюк, добавив, что отмена PSO с 1 июля является одним из обязательств Украины перед МВФ в рамках меморандума о финансовой помощи на 5 млрд долл.



"Две недели назад мы подписали меморандум и уже не выполнили одно из его положений", – отметил В.Тарасюк.



Как сообщалось, 25 апреля Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, и до 1 июля 2020 года – для нужд населения и религиозных организаций.



Кабмин также продлил обязательство НАК приобретать газ у своих "дочек" - "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаз" - для формирования ресурса населению до 1 июля 2020-го, тепловикам – до 1 мая 2021-го.



Ранее действующие обязательства операторов газотранспортных систем и поставщиков газа, купленного у НАК для населения, также продлены до 1 июля 2020 года.



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