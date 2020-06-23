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Валовой внешний долг Украины несколько снизился

23.06.20 16:46 , Интерфакс Украина
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Валовой внешний долг Украины к концу марта 2020 года составил 120,33 млрд долл., что на 1,41 млрд долл., или 1,2% меньше, чем кварталом ранее, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

Согласно его данным, относительно ВВП долг сократился с 78,6% до 76%.

Отмечается, что внешний долг госсектора в первом квартале уменьшился на 0,3 млрд долл. – до 51,5 млрд долл. (32,6% от ВВП).

Внешние обязательства правительства выросли на 0,1 млрд долл. – до 44,6 млрд долл. (28,2% от ВВП) за счет чистого привлечения от эмиссии гособлигаций внешнего госзайма на 1,4 млрд долл., сокращения задолженности по ОВГЗ перед нерезидентами на 0,7 млрд долл. из-за курсовых изменений и чистых выплат по кредитам от международных партнеров на 0,5 млрд долл. (МВФ – 0,2 млрд долл.), отметил НБУ.

Вместе с тем внешний долг Нацбанка в первом квартале 2020 года сократился в результате погашения задолженности перед МВФ на 0,4 млрд долл. – до 6,9 млрд долл.

Указывается, что в целом в результате курсовых изменений объем внешних обязательств общего госуправления сократился на 0,9 млрд долл., из которых за счет изменения курса SDR – на 140 млн долл.

Одновременно долг частного сектора уменьшился с начала года на 1,1 млрд долл. – до 68,8 млрд долл. (43,5% от ВВП). Причинами стали сокращение объема обязательств по торговым кредитам на 0,3 млрд долл. и по кредитам и займам на 1,4 млрд долл. в результате погашения на 0,7 млрд долл. и переоформления долга на межфирменный на 0,6 млрд долл. Вместе с тем задолженность по еврооблигациям увеличилась на 0,4 млрд долл.

Нацбанк уточнил, что объемы просроченной задолженности реального сектора по негарантированным кредитам, в том числе от прямых инвесторов, сократились за квартал на 1,2 млрд долл. – до 21,2 млрд долл. (13,4% от ВВП).

Согласно статистике центробанка, основной валютой внешних заимствований Украины на конец первого квартала оставался доллар США – 66,5% от общего объема внешнего долга, однако его доля за квартал сократилась на 0,2 процентных пункта (п.п.). Удельный вес заимствований в евро вырос с 16,8% до 18,1%, тогда как в гривне и в SDR перед МВФ сократился соответственно до 4,5% (с 4,9%) и до 8,8% (с 9,3%). Доля обязательств в российских рублях почти не изменилась и составила 1,5%.

МинПром

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