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Потребительские настроения украинцев улучшились

23.06.20 16:32 , Экономическая правда
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В мае индекс потребительских настроений составил 76,3 п., что на 10,1 п. больше, чем в апреле. Это показатель марта 2020 года.

Об этом сообщается в исследовании Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине", который осуществляется при финансовой поддержке Dragon Capital.

Больше всего выросли такие составляющие индикатора: Индекс ожидаемых изменений личного материального положения и Индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года.

"Индекс потребительских настроений вырос в мае и вернулся на уровень марта 2020. Главным фактором роста является улучшение ожиданий относительно личного материального положения, что, вероятно, связано с прекращением жесткого карантина. В то же время оценки текущего личного материального положения и целесообразности делать крупные покупки остаются низкими и не вернулись на докарантинний уровень", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс текущего положения (ИТП) вырос на 5,9 п., составив 57,4. Составляющие этого индекса понесли такие изменения:

- индекс текущего личного материального положения (х1) составил 54,3, что на 2,0 п. Больше от этого индекса в апреле;
- индекс целесообразности крупных покупок (х5) вырос на 9,8 п. И установился на отметке 55,1.
Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в мае вырос на 12,9 п. и составил 90,7.

Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

- индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) вырос по сравнению с прошлом месяце на 22,7 п. и составил 92,5;
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) вырос на 19,1 п. и составил 73,7;
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) незначительно уменьшился до 106,0, что на 3,2 п. меньше показателя апреля.

В мае показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 151,8, что на 17,1 п. ниже показателя прошлого месяца.

Индекс инфляционных ожиданий снизился - 165,4, что на 7,2 п. ниже прошлого месяца. Ожидания украинцев относительно курса гривн в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 10,3 п. - до значения 136,5.

МинПром

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