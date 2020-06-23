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ОЭСР рекомендует сертифицировать Укрэнерго как независимого оператора

23.06.20 16:13 , Бизнес Цензор
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рекомендует завершить сертификацию НЭК "Укрэнерго" в качестве независимого оператора системы передачи, что является одной из ключевых предпосылок для выполнения требований Третьего энергетического пакета ЕС и дальнейшей интеграции ОЭС Украины в ENTSO-E.

Об этом говорится в обнародованном ОЭСР аналитическом докладе "Реформа предприятий государственной формы собственности в секторе электроэнергетики Украины", содержащий оценку корпоративного управления "Укрэнерго", передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение компании.

В ОЭСР отмечают, что "Укрэнерго" удалось удовлетворить большинство связанных с процессом сертификации требований (разграничение прав собственности, корпоратизация и реформы корпоративного управления).

В то же время изменения в законодательство, которые имеют целью сертифицировать "Укрэнерго" по модели ISO (по аналогии с оператором газотранспортной системы), позволят урегулировать ситуацию с имущественными правами на систему передачи, которые, по украинскому законодательству, должны оставаться в собственности государства.

"Можно предполагать, что модель ISO будет давать НЭК "Укрэнерго" правомочие пользования активами системы передачи на заранее определенный период для достижения целей оператора системы передачи (ОСП)", - говорится в документе.

Также ОЭСР рекомендует ряд мер для улучшения корпоративного управления, как НЭК "Укрэнерго", так и других энергокомпаний с государственной долей.

В частности, в отчете ОЭСР отмечено, что в "Укрэнерго" прошла масштабная реформа корпоративного управления: назначен независимая наблюдательный совет, проведена корпоратизация предприятия, назначено правление компании, завершен переход к отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), усовершенствована система внутреннего контроля, функционируют подразделения внутреннего аудита и комплаенс.

Согласно отчету ОЭСР за последние годы в компании заметно улучшилась практика закупок благодаря замене управленцев в этом подразделении, внедрению ответственности за соответствующее выполнение правил и процедур закупок; а также внедрение интегрированного процесса управления цепью поставок. Все эти меры способствовали совершенствованию практики корпоративного управления и приближения Укрэнерго стандартам ОЭСР.

Отчет отмечает, что Министерство финансов, которому сегодня подчиняется "Укрэнерго", осознает необходимость иметь высокий профессиональный уровень выполнения функции собственника и развивать экспертные знания в отношении компаний сектора энергетики в его портфеле. Документом рекомендуется для ускорения принятия необходимых управленческих решений предоставить наблюдательному совету "Укрэнерго" формирование стратегии, принятие важных документов и планов, обеспечить применение высоких стандартов добродетели в политике компании в отношении внутренних закупок и поставок, внедрить оценку риска законодательного соответствия, связанного с запуском новой модели рынка электроэнергии и тому подобное.

МинПром

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