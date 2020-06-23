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Порты увеличили импорт нефтепродуктов на 70%

23.06.20 15:47 , enkorr
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Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-мае 2020 г. увеличился на 69%, до 417,3 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (247,3 тыс. т), свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины (АМПУ)

Лидером по объему импорта остается Одесса — за 5 месяцев поставки через этот порт выросли в почти в 3 раза, до 172,4 тыс. т. На втором месте порт "Пивденный" — 126,2 тыс. т, что на 60% превышает объем поставок за аналогичные 5 месяцев прошлого года (78,6 тыс. т).

Порт Николаев за 5 месяцев принял 106,3 тыс. т, что более чем в 2 раза превышает объем поставок января-апреля 2019 г. (57 тыс. т).

Также поставки нефтепродуктов — метанола — осуществлялись через порт Черноморск. За 5 месяца импорт через этот порт составил 5,6 тыс. т. Порт Измаил за 5 мес. 2020 г. принял 6,7 тыс. т нефтепродуктов, из которых практически весь объем — в мае.

Отдельно в мае 2020 г. импорт через порты составил 60,6 тыс. т, по сравнению со 117 тыс. т в апреле этого года. В мае лидером по объему импорта стала Одесса, приняв 30 тыс. т; в "Пивденный" поступило 25 тыс. т.

МинПром

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