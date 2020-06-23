Украинскими предприятиями заинтересовался один из крупнейших инвестфондов мира Один из крупнейших инвестиционных фондов мира Mubadala проявил заинтересованность в отношении семи украинских предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба МИДа по результатам учредительной встречи с представителями фонда.



"Министерство иностранных дел и Фонд государственного имущества Украины провели учредительную встречу с инвестиционным фондом Mubadala (ОАЭ) и обсудили его участие в большой приватизации и заинтересованность в семи украинских предприятиях из перечня инвестиционного атласа", - говорится в сообщении.



Отмечается, что представителей одного из крупнейших инвестиционных фондов мира заинтересовало участие в конкурсе относительно семи украинских предприятий, среди которых Объединенная горно-химическая компания, "Центрэнерго" и ряд облэнерго.



Участники встречи обсудили стадию подготовки проектов и операционные вопросы. В частности, они договорились при содействии МИДа и посольства Украины в Объединенных Арабских Эмиратах установить связь на операционном уровне между представителями Mubadala и Фондом государственного имущества Украины.



При условии открытия границ между Украиной и ОАЭ, уже в июле может состояться визит в Украину комиссии фонда, который сможет увидеть и оценить привлекательность объектов.



"Я очень доволен, что фонд Mubadala заинтересован принять участие в большой приватизации в Украине. Это хороший сигнал, мощные мировые игроки видят большой потенциал Украины и хотят инвестировать. Кроме того, участие крупных инвестиционных фондов делает процесс большой приватизации более конкурентным", - заявил по итогам встречи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Международный инвестиционный фонд Mubadala (Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты) - один из крупнейших инвестиционных фондов мира, который владеет активами на более чем 850 млрд долл. США.



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