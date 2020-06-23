Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ЕС призывает Китай быстрее открывать экономику для европейских компаний

23.06.20 15:07 , Интерфакс
печать
размер текста:

Высокопоставленные чиновники Европейского Союза предупредили лидеров Китая, что невозможность дальнейшего открытия экономики КНР для европейских компаний и справедливого отношения к зарубежным фирмам может привести к ухудшению отношений двух торговых партнеров.

Это предупреждение является сигналом об ужесточении позиции ЕС в отношении Пекина, пишет Dow Jones. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель после видеоконференций с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем республики Си Цзиньпином призвали Пекин незамедлительно выполнить уже данные обещания и завершить многолетние переговоры о соглашении в сфере инвестиций.

Чиновники ЕС в течение последних месяцев неоднократно повторяли, что не хотят быть втянуты в то, что считают обостряющейся глобальной конфронтацией между США и Китаем. Между тем слова У.фон дер Ляйен и Ш.Мишеля говорят о растущем недовольстве напористостью Китая.

"Китай - это возможность, а не соперник", - сказал Си Цзиньпин, отметив, что Китай продолжит открывать экономику, и призвав Европу урегулировать разногласия путем диалога.

Отношения между Европой и Китаем в последние месяцы ухудшились. ЕС обвиняет Китай в распространении дезинформации по поводу ситуации с коронавирусом и предостерегает Пекин от ужесточения контроля за Гонконгом.

Однако наиболее существенный упор лидеры блока делают на торговые и экономические вопросы. Фон дер Ляйен отметила, что торговые и инвестиционные отношения ЕС и Китая остаются "несбалансированными".

"Мы не достигли прогресса, к которому стремились... в снятии барьеров для доступа на рынок", - сказала она, отметив, что ЕС нужно получить "существенные обязательства" от Китая в ближайшие месяцы.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:32
Потребительские настроения украинцев улучшились
16:13
ОЭСР рекомендует сертифицировать Укрэнерго как независимого оператора
15:57
Метинвест Диджитал перенес ИТ-инфраструктуру Метинвеста в облако Microsoft Azure
15:47
Порты увеличили импорт нефтепродуктов на 70%
15:31
Украинскими предприятиями заинтересовался один из крупнейших инвестфондов мира
14:50
Тотальный карантин станет катастрофой – Шмыгаль
14:40
На проекте Стена хотят распилить миллиарды бюджетных денег
14:28
Индийские меткомпании постепенно возвращаются в строй
14:11
Black Iron получила инвестняню из Офиса президента
14:06
Codelco сокращает программу из-за коронавируса
13:56
Грузовые перевозки по рекам Украины выросли на 10%
13:03
Приват покупает у Укрнафты нефть по ценам в два раза ниже мировых
12:53
Минэнерго не договорилось с Центрэнерго о расчетах за уголь
12:43
Vale продала долю в своем индонезийском подразделении
12:38
НБУ допускает падение экономики ниже прогнозируемого уровня
12:24
Введение пошлины на импорт дизтоплива сказочно обогатит Коломойского
12:07
Верховный суд США отказался рассматривать жалобу на стальную пошлину Трампа
11:55
Отмена формулы Роттердам+ нанесла колоссальный удар по экономике
11:26
Укрзализныця неэффективна и требует полной реогранизации
10:56
Турецкая Erdemir в июле вернется к полной загрузке мощностей
22.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!