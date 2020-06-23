ЕС призывает Китай быстрее открывать экономику для европейских компаний Высокопоставленные чиновники Европейского Союза предупредили лидеров Китая, что невозможность дальнейшего открытия экономики КНР для европейских компаний и справедливого отношения к зарубежным фирмам может привести к ухудшению отношений двух торговых партнеров.



Это предупреждение является сигналом об ужесточении позиции ЕС в отношении Пекина, пишет Dow Jones. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель после видеоконференций с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем республики Си Цзиньпином призвали Пекин незамедлительно выполнить уже данные обещания и завершить многолетние переговоры о соглашении в сфере инвестиций.



Чиновники ЕС в течение последних месяцев неоднократно повторяли, что не хотят быть втянуты в то, что считают обостряющейся глобальной конфронтацией между США и Китаем. Между тем слова У.фон дер Ляйен и Ш.Мишеля говорят о растущем недовольстве напористостью Китая.



"Китай - это возможность, а не соперник", - сказал Си Цзиньпин, отметив, что Китай продолжит открывать экономику, и призвав Европу урегулировать разногласия путем диалога.



Отношения между Европой и Китаем в последние месяцы ухудшились. ЕС обвиняет Китай в распространении дезинформации по поводу ситуации с коронавирусом и предостерегает Пекин от ужесточения контроля за Гонконгом.



Однако наиболее существенный упор лидеры блока делают на торговые и экономические вопросы. Фон дер Ляйен отметила, что торговые и инвестиционные отношения ЕС и Китая остаются "несбалансированными".



"Мы не достигли прогресса, к которому стремились... в снятии барьеров для доступа на рынок", - сказала она, отметив, что ЕС нужно получить "существенные обязательства" от Китая в ближайшие месяцы.



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