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Тотальный карантин станет катастрофой – Шмыгаль

23.06.20 14:50 , РБК Украина
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Возвращение к тотальному карантину в Украине может повлечь катастрофические последствия. Поэтому страна будет использовать модель адаптивного карантина. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также премьер в интервью телеканалу "Перший Захидный" отметил, чтобы не получить такую волну, как в Италии и Испании, надо принимать меры.

"Полный карантин разрушает экономику и может привести к более тотальным последствиям", - заявил он.

Отметим, на прошлой неделе в Украине был установлен ряд антирекордов по коронавирусу. В связи с этим Министерство здравохранения заявило, что будет инициировать усиление контроля карантина.

Напомним, число активных больных коронавирусом выросло на 386% по сравнению с апрелем.

Кроме того, сегодня сообщили, что за вчера было выявлено более 800 новых случаев COVID-19.

МинПром

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