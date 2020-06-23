Индийские меткомпании постепенно возвращаются в строй

Индийская государственная металлургическая компания Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) сообщает, что рассматривает возможность возобновления работы одной из двух остановленных в апреле текущего года доменных печей в июле.
В настоящее время из трех доменных печей совокупной производительностью более 6 млн т чугуна в год на комбинате работает только одна с уровнем загрузки порядка 33%.
Как отмечает компания, строительный сектор и автомобилестроение, на долю которых в совокупности приходится более 65% потребления стали в Индии, только начали восстанавливаться после длительного карантина.
Если это восстановление будет происходить успешно, RINL может вернуть в строй в августе и третью доменную печь.
В отличие от других крупных производителей стали в Индии, RINL ориентируется, прежде всего, на внутренний рынок. Доля экспорта в его продажах традиционно была минимальной. В последние недели компания, тем не менее, продает в Китай полуфабрикаты.