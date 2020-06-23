На проекте Стена хотят распилить миллиарды бюджетных денег

Проект "Стена" неэффективен и используется для распила бюджетных денег. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.
Как известно, ранее Госпогранслужба обратилась к правительству с просьбой выделить им еще 4,5 млрд гривен для проекта "Стена" на границе с РФ. Таким образом общая стоимость этого сооружения вырастет до 6,2 млрд. На проект с начала его реализации уже потратили 1,7 млрд грн.
Нардеп подчеркнула, что проект "Стена" возник после начала конфликта с РФ но его работоспособность под огромным вопросом.
"В мире есть масса примеров, когда более эффективные оборонительные сооружения (взять те же линии Мажино или Маннергейма) не уберегли от вторжения – их либо разрушили, либо просто обошли. Офицеры из зоны ООС говорят прямо - эта стена способна защитить Украину от бродячих собак, максимум от заплутавших грибников", - подчеркнула она.