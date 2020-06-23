Black Iron получила инвестняню из Офиса президента Канадская горнорудная компания Black Iron, реализующая проект по созданию нового железорудного производства в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), рассчитывает на практическую помощь со стороны "инвестиционной няни", в качестве которой выступил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.



Согласно пресс-релизу компании, Black Iron надеется, что недавнее одобрительное заявление президента Украины Владимира Зеленского по проекту Black Iron в рамках отношений с Канадой посодействует реализации железорудного проекта. Компания считает, фраза главы государства "этот вопрос почти решен", скорее всего, касается продолжающихся в настоящее время позитивных переговоров между Black Iron, Министерством обороны и другими госорганами Украины о выделении земли под реализацию Шимановского железорудного проекта.



Генеральный директор Black Iron Мэтт Симпсон отметил, что "сильная и последовательная поддержка президентом Зеленским проекта Black Iron очень важна, поскольку она дает компании и ее инвесторам уверенность в том, что Шимановский проект своевременно получит необходимые земли и разрешения для строительства".



"Заместитель главы администрации президента Игорь Жовква взял на себя ответственность, чтобы стать "инвестиционной няней" для Black Iron - официальной ролью, созданной правительством Украины для поддержки иностранных инвесторов, чтобы лично обеспечить выполнение всех задач, требующих поддержки со стороны правительства Украины. Проект Black Iron рассматривается различными правительственными ведомствами как приоритетный", - отметил Симпсон, слова которого приводятся в пресс-релизе.



Как сообщалось 21 июня, Зеленский констатировал усиление экономических и политических связей украинского государства с Канадой. Глава государства отметил, что экономические отношения между Украиной и Канадой развиваются в реальной плоскости, а не на словах, указав, в частности, на решение проблем канадской компании Black Iron, которая намерена инвестировать в строительство горно-обогатительного комбината в Кривом Роге.



"Я это очень хорошо знаю, ведь сам из Кривого Рога, и инвестиции именно в мой родной город. Эта проблема "зависала" в течение 10 лет, но это такой крупный инвестор. Размер инвестиции - $1,1 млрд. Они не могли зайти в Украину", - сказал президент, добавив, что этот вопрос решится со временем.



Сообщалось также, что Black Iron продолжает переговоры с потенциальными инвесторами, которые проявляют большой интерес к возможности финансирования значительной суммы в размере $452 млн, необходимой для строительства первой очереди Шимановского железорудного проекта в обмен на обеспечение прав на железорудную продукцию в объеме до 4 млн тонн в год.



Срок окупаемости проекта оценивается в 2,9 лет, запасы сырья – 411 млн тонн, срок службы проекта – 17 лет. Себестоимость выпуска 1 тонны ЖРС – $32,63.



Black Iron в октябре 2010 года приобрела у Geo Alliance Group Limited инвестиционной группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за $13 млн, затем переименовав ее в BKI Cyprus. Основные активы - 99% - в ООО "Шимановское Стил" и "Зеленовское Стил" (оба - Днепр). Расширение предприятия до 8 млн тонн в год оценивается в $364 млн.



В июле 2013 года после ряда проблем с реализацией проекта Black Iron сообщила о соглашении с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест" по развитию своих железорудных активов. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн и приобрела 49% в BKI Cyprus. Однако позднее "Метинвест" вышел из проекта.



В начале 2019 года Black Iron объявила о подписании необязывающего меморандума о взаимопонимании (MOU) с дочерней компанией Glencore plc о проведении переговоров о строительстве предприятия по выпуску концентрата на Шимановском месторождении, согласно которому Glencore за счет входа в капитал может обеспечить $180 млн, или 40% необходимых для первой очереди строительства.



Шимановское железорудное месторождение окружено пятью другими действующими добывающими предприятиями, включая железорудный комплекс ArcelorMittal. Существующая инфраструктура, включая доступ к электроэнергии, железнодорожным и портовым объектам, по мнению Black Iron, позволит быстро реализовать проект до стадии производства.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



