Codelco сокращает программу из-за коронавируса

Обострение ситуации с эпидемией коронавируса в Чили заставляет ведущую местную горнодобывающую корпорацию Codelco приостановить реализацию инвестиционного проекта Chuquicamata Subterranea на севере страны и внести новые ограничения в свою деятельность.
Как заявляет компания, она постарается сохранить прежние объемы производства медного концентрата на руднике Chuquicamata. Но будет привлекать к работе на предприятии только сотрудников, живущих в ближайшем городке Калама, чтобы воспрепятствовать распространению вируса.
По словам генерального директора Codelco Октавио Аранеды, компания сократит бюджет своей инвестиционной программы на 2019-2028 гг. на 20% или около $8 млрд. за счет повышения эффективности и оптимизации затрат. Также компания рассчитывает увеличить доходы на $1 млрд. в год, начиная с 2021 г.
При этом Codelco не отказывается от реализации своих приоритетных проектов, включая переход к подземной добыче руды на Chuquicamata, и надеется завершить их с минимальным опозданием по отношению к срокам, определенным еще до кризиса.