Приват покупает у Укрнафты нефть по ценам в два раза ниже мировых Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявляет, что бизнесмен Игорь Коломойский приобрел у крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" 260 тыс. тонн нефти по 18 долларов/баррель, что в 2 раза ниже мировых цен на ресурс. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.



"49 миллионов баксов за день! 17 июня "Укрнефть" продала 260 тыс. тонн нефти по цене 18 долларов/баррель. Это притом, что в мире уже давно 40 долларов. На таком объеме (двухмесячная добыча) компания потеряла 1,3 млрд гривен. А кто приобрел? Игорь Коломойский – единоличный покупатель. Хотя, по большому счету, он и продавец, так как контролирует "Укрнефть" с 2003 года", - написал Куюн.



Также он считает, что Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" должна уволить председателя правления "Укрнефти " Олега Геза.



"Все знают, что он лоялен "Привату", но такой крупный "прогиб" исполнил впервые. Его избрали в июне без конкурса на должность председателя правления пятью голосами "Привата" в наблюдательном совете и одним, но решающим, голосом "Нефтегаза". НАК назвал это сохранением статус-кво", - подчеркнул Куюн.



Кроме того, он уточняет, что все добываемые и производимые "Укрнефтью" ресурсы идут группе "Приват".



"И если нефти идти особо некуда, то природный газ без тендеров идет на компанию "Юнайтед Энерджи", а затем на "Центрэнерго" (тоже, кстати, госкомпания, но под управлением Коломойского), а сжиженный газ на 90% идет "лавке" "Карпатынафтотрейд" по ценам ниже рынка", - подытожил Куюн.



МинПром

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