Минэнерго не договорилось с Центрэнерго о расчетах за уголь

Министерство энергетики пока не достигло договоренностей с "Центрэнерго" по осуществлению расчетов с государственными угольными предприятиями за отгруженный уголь. Об этом сообщает пресс-служба министерсва в Facebook.
"Министерство постоянно ведет переговоры с руководством "Центрэнерго", которое относится к сфере управления Фонда государственного имущества, о содействии осуществлению расчетов за отгруженный уголь, однако пока договоренностей не достигнуто", - подчеркнула и.о. министра Ольга Буславец.
"Мы хотим обратить внимание "Центрэнерго" и Фонда госимущества на необходимость выполнения своих финансовых обязательств перед угледобывающим предприятием. Новое руководство "Центрэнерго" пообещало сформировать график погашения задолженностей перед государственным шахтами", - добавила она.
По ее словам, ейчас Министерство рассматривает варианты внедрения механизма реализации угля государственных предприятий на биржевых аукционах.
"Это даст возможность прозрачно формировать рыночную цену, контролировать качество продукции и упорядочить взаиморасчеты между угледобывающими предприятиями и тепловой генерацией и обеспечит публичность их отношений", - рассказала глава министерства.