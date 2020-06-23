Минэнерго не договорилось с Центрэнерго о расчетах за уголь Министерство энергетики пока не достигло договоренностей с "Центрэнерго" по осуществлению расчетов с государственными угольными предприятиями за отгруженный уголь. Об этом сообщает пресс-служба министерсва в Facebook.



"Министерство постоянно ведет переговоры с руководством "Центрэнерго", которое относится к сфере управления Фонда государственного имущества, о содействии осуществлению расчетов за отгруженный уголь, однако пока договоренностей не достигнуто", - подчеркнула и.о. министра Ольга Буславец.



"Мы хотим обратить внимание "Центрэнерго" и Фонда госимущества на необходимость выполнения своих финансовых обязательств перед угледобывающим предприятием. Новое руководство "Центрэнерго" пообещало сформировать график погашения задолженностей перед государственным шахтами", - добавила она.



По ее словам, ейчас Министерство рассматривает варианты внедрения механизма реализации угля государственных предприятий на биржевых аукционах.



"Это даст возможность прозрачно формировать рыночную цену, контролировать качество продукции и упорядочить взаиморасчеты между угледобывающими предприятиями и тепловой генерацией и обеспечит публичность их отношений", - рассказала глава министерства.



МинПром



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