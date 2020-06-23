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Vale продала долю в своем индонезийском подразделении

23.06.20 12:43 , Металлоснабжение с сбыт
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Бразильская горнодобывающая корпорация Vale и ее партнер японская группа Sumitomo подписали соглашение о продаже 20% акций никелевого подразделения PT Vale Indonesia индонезийской государственной компании PT Indonesia Asahan (Inalum).

Общая стоимость сделки составляет 392 млн долл. При этом Vale (точнее, ее канадская структура Vale Canada Limited) продала 14,9% акций подразделения, а Sumitomo — 5,1%.

После завершения операции во второй половине 2020 г. у Vale останется 44% акций PT Vale Indonesia. Она сохранит над этой компанией операционный и финансовый контроль. Японцам будет принадлежать 15%.

Продажа пакета акций была осуществлена в соответствии с индонезийским законодательством. Оно требует, чтобы иностранные компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых в стране, через пять лет после начала хозяйственной деятельности приступали к частичной уступке своей доли индонезийским структурам. Через десять лет совокупная доля зарубежных акционеров не может превышать 49%. Таким образом, Vale и Sumitomo должны будут продать Inalum еще 10% акций.

В первом квартале 2020 г. объем производства PT Vale Indonesia составил 17,61 тыс. т никеля.

МинПром

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