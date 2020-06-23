НБУ допускает падение экономики ниже прогнозируемого уровня Национальный банк Украины сообщает, что падение реального ВВП страны может превысить прогнозируемый уровень. Об этом говорится в сообщении НБУ.



"Во II квартале 2020 ожидается усиление падения реального ВВП. В основном из-за действия карантинных мероприятий в течение всего квартала", - сообщает НБУ.



По данным Нацбанка, постепенное смягчение карантина с середины мая сопровождается восстановлением экономической активности и занятости. "Однако имеющиеся данные свидетельствуют, что падение по итогам года, вероятно, будет более глубоким, чем ожидалось в прогнозе, обнародованном в Инфляционном отчете за апрель 2020 года", - сообщает НБУ.



Отмечается, что во втором квартале 2020 года ожидается углубление падения реального ВВП после сокращения показателя в первом квартале на 1,3%, в основном из-за действия карантинных мероприятий в течение всего квартала.



Как сообщалось, в конце апреля НБУ прогнозировал снижение ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы. При этом во втором квартеле падение ВВП ожидалось на 11%



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