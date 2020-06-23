Введение пошлины на импорт дизтоплива сказочно обогатит Коломойского Так называемый "антиколомойский закон" может очень дорого обойтись украинским налогоплательщикам, потому что потерявший "Приватбанк"олигарх негласно требует компенсации своих потерь. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



"Если власть пойдет ему навстречу, из карманов украинских граждан на счета группы "Приват" уйдут десятки миллиардов гривен спекулятивной прибыли, полученной на топливном рынке", - подчеркнул он.



Нардеп напомнил, что ранее компании "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча", входящие в орбиту интересов Коломойского, подали совместное заявление в Минэкономики с просьбой инициировать антисубсидационное расследование против российского дизтоплива и сжиженного газа. Суть претензий - российским производителям из бюджета РФ компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов (возврат акцизов). Компании-истцы расценивают это как субсидирование и просят власть установить на указанную продукцию импортные пошлины в размере 8,46%.



"Непосвященному читателю может показаться, что все логично и даже патриотично. Ведь речь идет о дизтопливе и сжиженном газе страны-агрессора. Но дьявол, как известно, кроется в деталях", - отметил М.Магомедов.



Он подчеркнул, что в случае введения импортных пошлин, поставлять дизтопливо и газ из России станет невыгодно. РФ, которая завозила их в Украину по ж/д, скорее всего, уйдет с рынка. А на ее место зайдет группа "Приват", которая контролирует крупнейшие морские нефтеперевалочные мощности в Украине (в Одессе и Черноморске). Это позволит Коломойскому стать крупнейшим морским импортером топлива в стране, подчеркнул нардеп, напомнив, что недавно "приватовцы" закупили два топливных танкера дедвейтом по 30 тыс. тонн каждый



"Какова же цена вопроса, спросите вы? Для Коломойского – получить свою долю из 13 млрд. грн дополнительной наценки на ДТ и газ в том случае, если правительство введет на них импортную пошлину. Для нас с вами – заплатить дополнительно на заправке +2,2 грн./л за дизтопливо или +1,1 грн./л за газ. Заплатить в карман олигарха, который под видом борьбы с РФ пытается монополизировать два крупных сегмента топливного рынка. Теперь ждем решения Правительства. Посмотрим, чьи интересы для него важнее: граждан Украины или Коломойского?", - заявил народный депутат.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



