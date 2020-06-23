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Верховный суд США отказался рассматривать жалобу на стальную пошлину Трампа
23.06.20 12:07
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Верховный суд США 22 июня отказался рассматривать жалобу на импортные тарифы на сталь согласно разделу 232, поданную Американским международным институтом стали (American Institute for International Steel, AIIS), который утверждает, что тарифы, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в марте 2018 года, нарушают конституцию США.
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