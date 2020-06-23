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Верховный суд США отказался рассматривать жалобу на стальную пошлину Трампа

23.06.20 12:07
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Верховный суд США 22 июня отказался рассматривать жалобу на импортные тарифы на сталь согласно разделу 232, поданную Американским международным институтом стали (American Institute for International Steel, AIIS), который утверждает, что тарифы, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в марте 2018 года, нарушают конституцию США.

После февральского решения Апелляционного суда США в отношении федерального округа, поддерживающего тарифы, AIIS вновь обратился в Верховный суд с просьбой вмешаться. Верховный суд США ранее отказал в рассмотрении оспаривания тарифов группы в июне 2019 года.

В июне 2018 года AIIS и два его члена подали иск, оспаривая конституционно 25%-ный импортный тариф, введенный администрацией в отношении стали в марте того же года в соответствии со статьей 232 Закона о расширении торговли 1962 года. В то время администрация также применяла 10%-ный тариф на импорт алюминия.

Адвокат, представляющий AIIS 22 июня, сказал, что группа была разочарована решением суда.

МинПром

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