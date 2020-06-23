Отмена формулы Роттердам+ нанесла колоссальный удар по экономике От отмены формулы Роттердам+ Украина понесла ущерб в размере 6 млрд грн, при этом убыток ТЭС составил 4 млрд грн. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.



Она подчеркнула, что эта формула позволяла иметь наиболее выгодную, прозрачную и обоснованную цену. Шахты работали, добыча росла, горняки получали зарплату, госпредприятия, в том числе Центрэнерго были прибыльными. Государство получило около миллиарда гривен в виде налогов. Энергосистема страны работала бесперебойно.



"Но многих такой расклад не устраивал. "Зраду" решили прекратить, формулу отменили с 1 июля 2019 года. К чему это привело – мы видим. Экономике и потребителям нанесен колоссальный ущерб. Цена на уголь не только не снизилась, а существенно увеличилась", - отметила она.



В.Гриб напомнило, что позже украинское правительство приняло аналогичную формулу только уже Амстердам+, которая определила цену газа для населения. Расчет по формуле идентичен "роттердамовскому".



"Ну и где же здесь "зрада"? Новое правительство признает, что "импортный паритет" - справедливая и единственно правильная методика ценообразования на внутреннем рынке. Но до этого в результате травли формулы Роттердам + НАБУ даже открыло дело, в котором нет и не могло быть состава преступления. Формула была прозрачной и оправданной, что подтверждено многочисленными экспертизами", - отметила она.



"Давайте "поблагодарим" всем тем, кто врал о "коррупционной" составляющей формулы Роттердам+, и довел отрасль до состояния коллапса. Рано или поздно вы за это ответите", - подытожила В.Гриб.



МинПром



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