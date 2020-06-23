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Укрзализныця неэффективна и требует полной реогранизации

23.06.20 11:26
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Киевский электровагоноремонтный завод "Укрзализныци" закупал по завышенным ценам тормоза, которые изготовлялись "кустарно" без каких-либо сертификатов. Причем детали были не новые, а возможно, даже похищенные, сообщил народный депутат Сергей Магера.

"Это вопиющий факт и красноречивый пример отсутствия нормального управления "Укрзализныцей" – единственной компании, занимающейся железнодорожными перевозками в нашей стране", - заявил он.

Нардеп выразил уверенность, что структурные перестройки в "Укрзализныце" не только назрели, но и перезрели. На лицо – полная деградация в управленческом секторе компании. По мнению политика, железнодорожный монополист требует реорганизации, разбиения на отдельные структуры.

"К примеру, есть предприятия, отвечающие за вагоны, за железнодорожное полотно, за пассажирские перевозки. Невозможно в таком масштабе эффективно построить управление. Но это не замечает ни профильный комитет пагамента, ни министр инфраструктуры Криклий", - подчеркнул он.

С.Магера считает, что в нынешнем виде "Укрзализныця" – чрезвычайно неэффективна. "Кто бы ни был у её руля – ничего это не изменит. Нужна полная реорганизация. Иначе будет как на "Киевском электровагоноремонтном заводе"", - резюмировал он.

МинПром

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