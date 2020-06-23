Турецкая Erdemir в июле вернется к полной загрузке мощностей Ведущая турецкая металлургическая компания Erdemir сообщает, что в июле текущего года может вернуться к полной загрузке производственных мощностей, если это будет оправдано рыночной обстановкой.



В первом квартале 2020 г. средний уровень загрузки мощностей компании достигал 93%. Но в середине апреля из-за ухудшения конъюнктуры в связи с введением карантина одна из доменных печей на принадлежащем ей комбинате Isdemir была остановлена.



В июне, когда ситуация на турецком рынке улучшилась, компания вернула доменную печь в строй. Во время полуторамесячного простоя на ней был проведен ремонт. Сейчас компания постепенно увеличивает выплавку чугуна.



Как заявляет Erdemir, на турецком рынке стали спрос восстановился после эпидемии коронавируса. Однако проблемой для компании может стать сокращение поставок в страны Евросоюза, где с 1 июля для турецких экспортеров вводится квота на экспорт горячекатаного проката.



Общая производственная мощность Erdemir Metalurji Group составляет 9,1 млн. т стали в год. Из них 5,3 млн. т приходится на меткомбинат Isdemir, где выпускается горячекатаный прокат, арматура и катанка.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



