Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

По итогам мая Украина на 13-м месте в рейтинге Worldsteel

23.06.20 10:19
печать
размер текста:

По данным World Steel Association, мировое производство стали в мае 2020 года снизилось на 8,7%, до 148,8 млн тонн по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

На первом месте по объемам выплавки традиционно остается Китай где местные металлурги нарастили выплавку на 4,2%, до 92,3 млн тонн. В России выплавка стали снизилась на 4,8%, до 6 млн тонн. Производство стали в Японии рухнуло на 31,8%, до 5,9 млн тонн. В Индии производство стали обвалилось на 39,1%, до 5,8 млн тонн. Замыкающая первую пятерку Южная Корея снизила производство на 14,1%, до 5,4 млн тонн.

Металлурги США в мае снизили производство на 36,6%, до 4,8 млн тонн, Германии – на 18,9%, до 2,8 млн тонн. По итогам мая Иран вышел на восьмое место по объемам производства – рост на 8,9%, до 2,3 млн тонн. В то же время выплавка стали в Турции сократилась на 25,8%, до 2,2 млн тонн, а в Бразилии – на 22,6%, до почти 2,2 млн тонн.

Вьетнам в мае увеличил производство стали на 11,4%, до 2 млн тонн, а Тайвань – снизил на 10,6%, до 1,7 млн тонн.

Украина, по оценкам WSA, снизила выплавку на 10,4%, до 1,6 млн тонн заняв по итогам мая 13-е место в списке мировых производителей стали.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:57
В мае украинские банки снизили прибыль до 4 млрд грн
09:39
Мировое производство алюминия выросло на полтора процента
09:16
Трамп пока не собирается расторгать торговую сделку с Китаем
08:59
Филиппины расследут импорт проката с покрытиями
08:11
Больше половины доходов украинцы тратят на еду и коммуналку
22.06.20
17:57
На мировом рынке алюминия зафиксирован избыток предложения
17:12
Рада поможет промышленности в рамках третьего пакета мер по борьбе с COVID-19
17:02
Нафтогаз повышает цены для промышленности
16:49
УЗ каждый месяц теряет из-за перевозки пассажиров 1 млрд грн
16:24
Из-за коронавируса US Steel потеряла свыше 700 млн долл.
16:02
У Tata Steel's Dutch продолжается конфликт с работниками из-за сокращений
15:42
Кабмин создал новый реестр розничных цен на период карантина
15:23
Мининфраструктуры усилит контроль за карантинным режимом на транспорте
15:12
Бизнес требует отменить введение нового договора УЗ на перевозку грузов
15:06
В июне газ для населения еще подешевеет
14:51
Коронавирус и дорожающая нефть обанкротят сланцевые компании США
14:28
Глава ФГИУ: требование работать на угле – смертельный приговор для Центрэнерго
14:14
ЕС временно отказался от пошлин на прокат из Китая и Индонезии
13:59
НБУ ждет более негативного влияния пандемии на экономику
13:45
Укрнафта понизила цену на свою нефть
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!