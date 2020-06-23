По итогам мая Украина на 13-м месте в рейтинге Worldsteel По данным World Steel Association, мировое производство стали в мае 2020 года снизилось на 8,7%, до 148,8 млн тонн по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.



На первом месте по объемам выплавки традиционно остается Китай где местные металлурги нарастили выплавку на 4,2%, до 92,3 млн тонн. В России выплавка стали снизилась на 4,8%, до 6 млн тонн. Производство стали в Японии рухнуло на 31,8%, до 5,9 млн тонн. В Индии производство стали обвалилось на 39,1%, до 5,8 млн тонн. Замыкающая первую пятерку Южная Корея снизила производство на 14,1%, до 5,4 млн тонн.



Металлурги США в мае снизили производство на 36,6%, до 4,8 млн тонн, Германии – на 18,9%, до 2,8 млн тонн. По итогам мая Иран вышел на восьмое место по объемам производства – рост на 8,9%, до 2,3 млн тонн. В то же время выплавка стали в Турции сократилась на 25,8%, до 2,2 млн тонн, а в Бразилии – на 22,6%, до почти 2,2 млн тонн.



Вьетнам в мае увеличил производство стали на 11,4%, до 2 млн тонн, а Тайвань – снизил на 10,6%, до 1,7 млн тонн.



Украина, по оценкам WSA, снизила выплавку на 10,4%, до 1,6 млн тонн заняв по итогам мая 13-е место в списке мировых производителей стали.



МинПром



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