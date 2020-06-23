Трамп пока не собирается расторгать торговую сделку с Китаем Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем.



"Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!" — написал он в своем Твиттер.



Ранее торговый советник Белого дома Питер Наварро в эфире Fox News сообщил, что президент Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории.



"Она прекращена. Они (представители КНР — Ред.) приехали сюда 15 января, чтобы подписать эту торговую сделку — и это было через целых два месяца после того, как они узнали, что вирус распространяется", — сказал он.



"Я думаю, что все здесь внутри и за пределами этой страны теперь понимают, что Китай лгал, а американцы погибли", — отметил Наварро.



Отношения США и Китая существенно ухудшились с момента подписания сторонами первой фазы торгового соглашения в январе 2020 года. В мае Трамп пригрозил разорвать все отношения с Китаем, обвинив Пекин в том, что он прикладывает недостаточно усилий, чтобы остановить пандемию коронавируса. Проблемы в отношениях двух стран усилились после решения Пекина ввести новый закон о национальной безопасности в Гонконге.



МинПром



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