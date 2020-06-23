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Филиппины расследут импорт проката с покрытиями

23.06.20 08:59 , Металлоснабжение с сбыт
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Департамент торговли и промышленности Филиппин сообщил о начале расследования по импорту проката с покрытиями, включая сталь с алюмоцинковым покрытием и окрашенный прокат.

Инициаторами расследования выступили местные компании Puyat Steel and Sonic Steel Industries, на долю которых приходится более 75% национального производства проката с покрытиями.

По их данным, импорт проката с покрытием из 95% цинка и 5% алюминия (GI) увеличился от 115,9 тыс. т в 2015 г. до 355,1 тыс. т за январь-ноябрь 2019 г. Поставки на Филиппины листовой стали с алюмоцинковым покрытием за то же время возросли от 24,6 тыс. до 122,2 тыс. т, а окрашенного проката — от 143,7 тыс. до 174,3 тыс. т.

Основными поставщиками различных видов проката с покрытиями на Филиппины выступают Китай, Южная Корея и Вьетнам.

МинПром

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