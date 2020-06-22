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Рада поможет промышленности в рамках третьего пакета мер по борьбе с COVID-19

22.06.20 17:12
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Верховная Рада Украины разрабатывает инициативы по поддержке промышленных предприятий Украины в рамках третьего пакета мер по борьбе с последствиями COVID-19, сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"В третьем пакете мер по борьбе с последствиями коронавируса COVID-19 будут инициативы по поддержке украинской промышленности, а не только малого и среднего бизнеса. Сейчас на фоне мировой стагнации экономики сужаются рынки сбыта украинской промышленности, и задача государства помогать крупным предприятиям", - сказал он в ходе визита на электросталеплавильное предприятие "Интерпайп Сталь" в понедельник.

Кроме того, по его словам, в Кабмине будет создана отдельная должность вице-премьера по вопросам промышленности и ОПК, который станет координировать действия по развитию промышленности в Украине.

Отвечая на вопрос о растущем протекционизме в мире на фоне пандемии COVID-19, А.Корниенко отметил Украина, не нарушая Соглашение об ассоциации с ЕС и нормы ВТО, должна в первую очередь сосредоточиться на поддержке тех отраслей, которые "уже хорошо работают, помогать им искать рынки сбыта, запустить работу экспортного-кредитного агенства, которое будет помогать экспортерам".

"И, конечно же, мы говорим в той или иной мере о повышение части украинского производства в совместных проектах, так называемая локализация", - констатировал глава партии.

МинПром

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