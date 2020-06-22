Бизнес требует отменить введение нового договора УЗ на перевозку грузов Представители бизнеса, заказы которых обеспечивают более чем 90% железнодорожных грузоперевозок, направили совместное обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю, главе Офиса президента Андрею Ермаку, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову, главе Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Юрию Киселю с просьбой отменить намеченное на 1 июля 2020 года введение нового договора "Укрзализныци" на оказание услуг по организации перевозки грузов по железной дороге.



Под совместным обращением, в разработке которого приняли участие ведущие специалисты по логистике, юристы крупнейших предприятий Украины, поставили свои подписи руководители Объединения предприятий "Укрметаллургпром", Федерации металлургов Украины, Союза химиков Украины, Ассоциации производителей ферросплавов "УкрФА", ассоциации "Укрцемент"и Федерации работодателей Топливно-энергетического комплекса.



Как отмечается в совместном обращении, "Укрзализныця" начала кампанию по заключению новых договоров на оказание услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом 20 февраля с намерением ввести их в действие с 1 апреля текущего года.



Дискриминационный характер предложенного договора по отношению к заказчикам был причиной многочисленных обращений к "Укрзализныце" и Министерству инфраструктуры. Подавляющее большинство объектов хозяйствования, использующих железнодорожный транспорт и ведущих бизнес-ассоциаций заявили о том, что предложенный договор ставит контрагентов в худшее положение по сравнению с положениями действующего законодательства.



Среди неприемлемых для бизнеса отмечены в первую очередь сама форма публичного договора, исключающего возражения со стороны заказчика, совмещение в одном договоре как услуг перевозки так и предоставление вагонов, положение об одностороннем внесении изменений в договор со стороны "Укрзализныци" при отсутствии такого права у заказчика, отсутствие ответственности перевозчика за несвоевременную доставку грузов, предоставление непригодных в техническом состоянии вагонов, а также отсутствие компенсации за маршрутные отправки.



Целый раздел замечаний посвящён многочисленным попыткам АО "Укрзализныця" всеми способами увеличить плату за пользование вагонами. Наиболее значительным является необоснованный коэффициент Тдод – дополнительно оплачиваемое заказчиком количество суток, которые прибавляются к сроку использования вагонов в груженом и порожнем рейсе. Яркий пример безосновательных начислений — правило округления времени использования вагонов только в большую сторону до полных суток, что на практике неминуемо приведёт к увеличению платы за использование вагонов на дополнительные 1-2 суток.



Такое манипулирование ставками пользования в значительной мере стало возможным благодаря введению понятия "собственный вагон перевозчика", позволившего взымать плату пользования по свободным, нерегулируемым тарифам. Участники рынка отмечают, что эти ставки регулируются "Тарифным руководством", а значит для природного монополиста не могут быть свободно регулируемыми.



По причине отсутствия реакции со стороны железной дороги, большинство предприятий и отраслевых ассоциаций в марте обратились в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о злоупотреблении "Укрзализныцей" своим монопольным положением. В результате, 26 марта АМКУ рекомендовал "Укрзализныце" в обязательном порядке отложить введение нового договора до момента завершения его доработки с учетом замечаний и предложений, предоставленных операторами рынка грузовых перевозок.



По мнению ассоциаций, "Укрзализныця" формально отнеслась к выполнению рекомендаций АМКУ, проведя лишь имитацию обсуждения замечаний заказчиков и внедрив некоторые незначительные изменения в договор. Перенос даты введения в действие нового договора с 01.04.2020 на 01.06.2020, а в дальнейшем на 01.07.2020, со стороны "Укрзализныци" объясняется не исполнением рекомендации АМКУ, а только соблюдением карантинных ограничений.



Как подчеркивается в обращении, обсуждение замечаний к новому договору свелось к всего одной видеоконференции в Skype, которая состоялась 27 апреля. Формат конференции с участием более ста человек, некачественной связью, отсутствием регламента и повестки дня, исключил возможность полноценного обсуждения проекта договора. Фиксация предложений "Укрзализныцей" не велась, поэтому материалов обсуждения никто из участников не увидел до сегодняшнего дня. По сути, данная встреча имела исключительно формальный характер.



В обновленной редакции договора, опубликованной 31.05.2020 большинство спорных вопросов остались без изменений. Подводя итоги, можно констатировать, что ситуация с проектом договора не изменилась. Обязательные для рассмотрения рекомендации АМКУ, по доработке новой редакции договора "Укрзализныця" не выполнила.



Ассоциации обращают внимание на давление, оказываемое монополистом на заказчиков. Перед планировавшимися "Укрзализницей" датами введения нового договора, а именно с 01.04.2020 и с 01.06.2020, предприятия при оформлении плана перевозок в автоматизированной системе "МЕСПЛАН" получали уведомления о подтверждении планов только при условии подписания договора в редакции "Укрзализныци".



Подобная позиция перевозчика, обладающего монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок, может повлечь за собой снижение их эффективности и значительный рост затрат пользователей услуг. Однобокость позиции АО "Укрзализныця" приведет к тому, что заказчики будут вынуждены переориентироваться на другие виды транспорта, либо ограничить использование вагонов ЦТЛ, что в конечном итоге нанесёт удар по самой "Укрзализнице".



Учитывая явную недоработанность положений нового договора, его противоречие действующему законодательству, ассоциации требуют отменить его введение до момента завершения доработки с учетом замечаний грузовладельцев. На период доработки редакции нового договора, ассоциации считают необходимым продлить срок действия действующего договора на оказание услуг по организации перевозки грузов по железной дороге.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



