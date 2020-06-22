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УЗ каждый месяц теряет из-за перевозки пассажиров 1 млрд грн

22.06.20 16:49 , РБК Украина
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Ежемесячные убытки акционерного общества "Укрзализныця" из-за карантина вырастут как минимум в полтора-два раза. Однако повышение тарифов на пассажирские перевозки УЗ пока инициировать не будет. Об этом говорится в ответе на запрос РБК-Украина.

Как отмечают в УЗ, ежемесячные убытки от пассажирских перевозок составляют ориентировочно 1 млрд гривен, учитывая то, что такие перевозки носят социальный характер, а цены на них регулируются государством.

"Во время карантина количество назначенных поездов существенно уменьшилось, а продажа билетов на эти поезда осуществляется на ограниченное количество мест в вагонах (50% мест), поэтому убытки АО "УЗ" увеличатся как минимум в полтора-два раза", - подчеркивают в "Укрзализныце".

АО объясняет, что для выхода на безубыточный уровень цены на перевозки необходимо было бы повысить.

"В условиях прогноза на 2020 год для приведения пассажирских перевозок во внутреннем сообщении до уровня безубыточности (нулевой рентабельности) тарифы на перевозку пассажиров необходимо было бы повысить более чем в 2 раза", - указано в ответе УЗ.

"Укрзализныця" обращает внимание, что на сегодня не выполняются положения ст. 15 закона "О ценах и ценообразовании" по поводу обязательств по возмещению разницы между экономически обоснованными и государственно регулируемыми тарифами. Однако сейчас о повышении тарифов речь не идет.

"Сегодня вопрос об индексации тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении АО "Укрзализныця" не инициируется", - говорится в ответе.

Напомним, 1 июня "Укрзализныця" запустила первые поезда после 75 дней карантина.

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