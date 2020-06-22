У Tata Steel's Dutch продолжается конфликт с работниками из-за сокращений Как сообщает агентство Reuters, сотрудники Tata Steel's Dutch в IJmuiden 19 июня приостанавливали производство как минимум на 24 часа, так как продолжали протестовать против запланированного сокращения рабочих мест.



По словам представителя профсоюза FNV Роула Бергюиса, сотрудники прекратили поставки железной руды в две доменные печи в IJmuiden, вынудив их полностью закрыться.



Акция была самой серьезной, поскольку забастовки начались 10 июня, и Р.Бергюис заявил, что протесты будут продолжаться ежедневно, пока Tata Steel не пожелает обсуждать требования рабочих.



Профсоюзы говорят, что Tata стремится сократить более 1 000 из 9 000 рабочих мест в IJmuiden, чтобы повысить прибыльность европейского сталелитейного бизнеса.



Tata Europe заявляет, что не планирует принудительного увольнения, но профсоюзы требуют дополнительных гарантий для будущего, включая прекращение планов дальнейшей интеграции деятельности Нидерландов и Великобритании.



МинПром



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