Из-за коронавируса US Steel потеряла свыше 700 млн долл. Компания US Steel объявила о скорректированном убытке по EBITDA в размере около 315 млн долл. во втором квартале, что намного больше, чем ожидалось рынком, на уровне 86,5 млн долл., сообщает Yieh.com.



В первом квартале компания имела чистый убыток в 391 млн долл. по сравнению с чистой прибылью в 54 млн долл. за тот же период в 2019 году. Таким образом, общий убыток US Steel в первые два квартала достиг $706 млн.



Причиной большой потери стала эпидемия COVID-19, которая привела к тому, что часть сталелитейного бизнеса компании была приостановлена ​​во втором квартале.

По данным US Steel, во втором квартале ее показатели будут на самом низком уровне, но спрос с июня улучшился.



МинПром



