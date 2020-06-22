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Коронавирус и дорожающая нефть обанкротят сланцевые компании США

22.06.20 14:51 , Коммерсант
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Американские компании, добывающие нефть на шельфе, могут быть вынуждены списать по меньшей мере 300 млрд долл. активов во втором квартале текущего года. Об этом говорится в докладе The Great compression: Implications of COVID-19 for the US shale industry консалтинговой компании Deloitte.

Как отмечается в докладе, отрасль серьезно пострадала от пандемии коронавируса в мире, приведшей к падению цен на нефть. "Воздействие COVID-19 только усиливает давление на сланцевые компании в 2020 году, а волна списаний может привести к самой глубокой консолидации отрасли за всю ее историю в ближайшие 6–12 месяцев",— заявил Дуан Диксон, замдиректора Deloitte по нефтегазовому рынку США.

По подсчетам компании, только в первом квартале текущего года сланцевые нефтедобытчики США списали активы на 38 млрд долл. За первые же пять месяцев нынешнего года, по данным юридической фирмы Haynes and Boone, уже 18 компаний подали заявления о банкротстве. И количество банкротств в американской сланцевой индустрии в ближайшее время будет только расти. По подсчетам Deloitte, при уровне цен на нефть в 35 долл. за баррель около трети американских нефтедобытчиков неплатежеспособны. Средняя же цена на нефть во втором квартале составила 27 долл. за баррель.

МинПром

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