Глава ФГИУ считает, что требование работать на угле – смертельный приговор для Центрэнерго

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко считает неправильным решение Кабинета министров, которым "Центрэнерго" обязали работать на угле. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Решить многолетнюю проблему всех шахт за счет другого полуобанкротившегося государственного предприятия - точно не мудрое решение. Распоряжение Кабмина от 17.06.2020 о том, чтобы обязать "Центрэнерго" закупать уголь "отечественного" производителя вместо газа - это, к сожалению, смертный приговор предприятию, ведь при этих условиях "Центрэнерго" будет терять по 30 копеек на каждом киловатт-часе электроэнергии", - утверждает Д.Сенниченко.
При этом отмечается, что себестоимость киловатт-часа при работе на газу - 83 коп., в то время как при работе на угле - 1,2 грн. Он считает, что выходом из ситуации может стать "комбинированная топливная модель" с домешиванием дешевого газа. При этом уголь должен быть исключительно государственным, а не частным.
"Мы предложили КМУ изменить решение от 17.06.2020 года таким образом, чтобы мы закупали уголь только государственных шахт, а не любых отечественных", - написал Д.Сенниченко.