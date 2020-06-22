Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Глава ФГИУ считает, что требование работать на угле – смертельный приговор для Центрэнерго

22.06.20 14:28 , УНИАН
печать
размер текста:

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко считает неправильным решение Кабинета министров, которым "Центрэнерго" обязали работать на угле. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Решить многолетнюю проблему всех шахт за счет другого полуобанкротившегося государственного предприятия - точно не мудрое решение. Распоряжение Кабмина от 17.06.2020 о том, чтобы обязать "Центрэнерго" закупать уголь "отечественного" производителя вместо газа - это, к сожалению, смертный приговор предприятию, ведь при этих условиях "Центрэнерго" будет терять по 30 копеек на каждом киловатт-часе электроэнергии", - утверждает Д.Сенниченко.

При этом отмечается, что себестоимость киловатт-часа при работе на газу - 83 коп., в то время как при работе на угле - 1,2 грн. Он считает, что выходом из ситуации может стать "комбинированная топливная модель" с домешиванием дешевого газа. При этом уголь должен быть исключительно государственным, а не частным.

"Мы предложили КМУ изменить решение от 17.06.2020 года таким образом, чтобы мы закупали уголь только государственных шахт, а не любых отечественных", - написал Д.Сенниченко.

Как сообщалось, 17 июня Кабинет министров принял распоряжение о приоритетном использовании отечественного энергетического угля для производства электрической энергии на тепловых электростанциях. И.о. министра энергетики Ольга Буславец, представляя проект этого решения, сообщила, что в последнее время тепловые электростанции значительно сократили потребление угля и заменили его природным газом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, который раньше работал на ДТЭК (один из основных производителей угля в Украине), заявил, что это решение сохранит около 20 тыс. рабочих мест в угольной отрасли.

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:14
ЕС временно отказался от пошлин на прокат из Китая и Индонезии
13:59
НБУ ждет более негативного влияния пандемии на экономику
13:45
Укрнафта понизила цену на свою нефть
13:30
Торговля вернулась к докарантинным объемам – ПриватБанк
13:10
Кабмин предлагает изменить время рабочего дня
12:57
На рассмотрение Рады подан законопроект о спасении Южмаша
12:38
Cadogan и Укрнафта продлили договор аренды на две скважины
12:21
Thyssenkrupp разрешили продать лифтовое подразделение
12:02
European Aluminium просит защиты от китайских конкурентов
11:52
Политика собственности Укрэнерго будет соответствовать стандартам ОЭСР
11:34
Летом в Украине усилился рост цен на нефтепродукты
11:19
В Worldsteel заявили об опасности протекционизма
11:05
Кабмин пока решил не ужесточать карантин
10:51
Без заробитчан в Европе погибнет часть урожая
10:32
Цены на нефть падают из-за увеличения случаев заболеваемости коронавирусом
10:22
Китай обещает продолжить сокращение избыточных метмощностей
10:12
Две стальные компании Мексики решили объединиться
10:03
Цены на руду в Китае росли семь недель подряд
09:39
Минэнерго проведет аудит шахты Краснолиманская
09:08
Норильский никель продал австралийские активы
19.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!