Глава ФГИУ считает, что требование работать на угле – смертельный приговор для Центрэнерго

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко считает неправильным решение Кабинета министров, которым "Центрэнерго" обязали работать на угле. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Решить многолетнюю проблему всех шахт за счет другого полуобанкротившегося государственного предприятия - точно не мудрое решение. Распоряжение Кабмина от 17.06.2020 о том, чтобы обязать "Центрэнерго" закупать уголь "отечественного" производителя вместо газа - это, к сожалению, смертный приговор предприятию, ведь при этих условиях "Центрэнерго" будет терять по 30 копеек на каждом киловатт-часе электроэнергии", - утверждает Д.Сенниченко.



При этом отмечается, что себестоимость киловатт-часа при работе на газу - 83 коп., в то время как при работе на угле - 1,2 грн. Он считает, что выходом из ситуации может стать "комбинированная топливная модель" с домешиванием дешевого газа. При этом уголь должен быть исключительно государственным, а не частным.



"Мы предложили КМУ изменить решение от 17.06.2020 года таким образом, чтобы мы закупали уголь только государственных шахт, а не любых отечественных", - написал Д.Сенниченко.



Как сообщалось, 17 июня Кабинет министров принял распоряжение о приоритетном использовании отечественного энергетического угля для производства электрической энергии на тепловых электростанциях. И.о. министра энергетики Ольга Буславец, представляя проект этого решения, сообщила, что в последнее время тепловые электростанции значительно сократили потребление угля и заменили его природным газом.



Премьер-министр Денис Шмыгаль, который раньше работал на ДТЭК (один из основных производителей угля в Украине), заявил, что это решение сохранит около 20 тыс. рабочих мест в угольной отрасли.



МинПром







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