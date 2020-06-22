ЕС временно отказался от пошлин на прокат из Китая и Индонезии Европейский Союз решил не вводить временную компенсационную пошлину на г/к плоский прокат из нержавеющей стали из Китая и Индонезии, но расследование будет продолжено, сообщает Yieh.com.



Эту предварительную меру планировалось осуществить в начале июля этого года, но в настоящее время ЕС планирует принять окончательную меру непосредственно в начале ноября.



Продукты, попавшие под расследование, имеют тарифные коды 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 и 7220 12.



ЕС немедленно начал расследование после того, как Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) обвинила импорт г/к плоского проката из Китая и Индонезии в субсидиях в начале октября прошлого года.



В апреле ЕС ввел временную антидемпинговую пошлину на г/к плоский прокат из нержавеющей стали из Китая, Тайваня и Индонезии.



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