Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Укрнафта понизила цену на свою нефть

22.06.20 13:45 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

ПАО "Укрнафта" на аукционе 17 июня реализовала выставленную на площадке Украинской энергетической биржи (УЭБ) нефть в объеме 260 тыс. 809,8 тонн по цене 4 тыс. 243,06 грн за тонну (с НДС), свидетельствуют данные биржевых торгов на УЭБ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом, цена реализации нефти "Укрнафты" снизилась на 18,5% по сравнению с предыдущим аукционом, состоявшимся в апреле этого года.

Кроме того, компания продала на аукционе 1,4 тыс. тонн газового конденсата по цене 5 тыс. 058,28 грн/тонна (с НДС).

"Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,068 млн тонн) по сравнению с 2018 годом – до 1,516 млн тонн, природного газа – на 7,5% (на 0,081 млрд куб. м) – до 1,163 млрд куб. м.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяных и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:28
Глава ФГИУ считает, что требование работать на угле – смертельный приговор для Центрэнерго
14:14
ЕС временно отказался от пошлин на прокат из Китая и Индонезии
13:59
НБУ ждет более негативного влияния пандемии на экономику
13:30
Торговля вернулась к докарантинным объемам – ПриватБанк
13:10
Кабмин предлагает изменить время рабочего дня
12:57
На рассмотрение Рады подан законопроект о спасении Южмаша
12:38
Cadogan и Укрнафта продлили договор аренды на две скважины
12:21
Thyssenkrupp разрешили продать лифтовое подразделение
12:02
European Aluminium просит защиты от китайских конкурентов
11:52
Политика собственности Укрэнерго будет соответствовать стандартам ОЭСР
11:34
Летом в Украине усилился рост цен на нефтепродукты
11:19
В Worldsteel заявили об опасности протекционизма
11:05
Кабмин пока решил не ужесточать карантин
10:51
Без заробитчан в Европе погибнет часть урожая
10:32
Цены на нефть падают из-за увеличения случаев заболеваемости коронавирусом
10:22
Китай обещает продолжить сокращение избыточных метмощностей
10:12
Две стальные компании Мексики решили объединиться
10:03
Цены на руду в Китае росли семь недель подряд
09:39
Минэнерго проведет аудит шахты Краснолиманская
09:08
Норильский никель продал австралийские активы
19.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!