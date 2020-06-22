Укрнафта понизила цену на свою нефть ПАО "Укрнафта" на аукционе 17 июня реализовала выставленную на площадке Украинской энергетической биржи (УЭБ) нефть в объеме 260 тыс. 809,8 тонн по цене 4 тыс. 243,06 грн за тонну (с НДС), свидетельствуют данные биржевых торгов на УЭБ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Таким образом, цена реализации нефти "Укрнафты" снизилась на 18,5% по сравнению с предыдущим аукционом, состоявшимся в апреле этого года.



Кроме того, компания продала на аукционе 1,4 тыс. тонн газового конденсата по цене 5 тыс. 058,28 грн/тонна (с НДС).



"Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,068 млн тонн) по сравнению с 2018 годом – до 1,516 млн тонн, природного газа – на 7,5% (на 0,081 млрд куб. м) – до 1,163 млрд куб. м.



"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяных и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.



МинПром



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