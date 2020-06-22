Торговля вернулась к докарантинным объемам – ПриватБанк В мае 2020 года товарооборот в основных секторах розничной торговли вышел на докризисный уровень. Об этом сообщается в пресс-релизе ПриватБанка, который есть в распоряжении Укринформа.



"По итогам мая 2020 товарооборот в основных секторах розничной торговли вышел на докризисный уровень и практически достиг показателя февраля 2020 года", - говорится в сообщении.



Отмечается, что из карантина без потерь выходит продуктовый ритейл. Согласно анализу объемов оплат покупок картами в сети торговых терминалов банка, в марте и апреле 2020 по сравнению с февралем безналичный оборот в сетях продовольственных магазинов вырос на 25%. В мае безналичный оборот в продуктовой сети был выше по сравнению с февралем на 23%. Больше всего в первые месяцы карантина вырос безналичный оборот в сетях аптек и магазинов медицинских товаров: в марте он увеличился по сравнению с февралем на 30%. В мае безналичный оборот в аптечных сетях упал на 18% по сравнению с февралем.



Самым значительным падение безналичного обращения за время карантина было на рынке электроники и бытовой техники. Если в марте падение составило 10% по сравнению с февралем, то уже в апреле - 43%. В мае 2020 оборот в этом секторе торговли вернулся на докарантинный уровень



Также по итогам мая 2020 года, практически докарантинного уровня достиг безналичный оборот в сетях АЗС, где в апреле было отмечено падение продаж на 20%.



МинПром



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