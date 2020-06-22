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Кабмин предлагает изменить время рабочего дня

22.06.20 13:10 , Рупор
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Кабинет министров Украины уже обратился к работодателям с рядом предложений. Исходя из имеющейся информации, Кабинет министров рекомендовал предприятиям начинать рабочий день для работников в девять или десять часов утра. Стоит отметить, что были и предложения о более позднем начале рабочего дня.

Такую меру правительство предлагает ввести до окончания карантинного периода. В связи с данным нововведением правительство Украины приняло постановление № 500. Согласно новому постановлению нововведение об изменении рабочего графика должно уменьшить скопление людей в общественном транспорте, в утренний период времени. Согласно этому постановлению государственные органы и органы местного самоуправления, а также предприятия, учреждения, организации должны обеспечить на период карантина гибкое рабочее время для сотрудников или отправить работников на дистанционную работу.

Данное нововведение будет касаться таких отраслей деятельности: розничная торговля, почтовая и курьерская деятельность, учреждения образования, учреждения социальной помощи, а также учреждения искусства и спорта и предприятия сферы развлечений и отдыха. Важно заметить, что в данный период времени органы самоуправления должны разработать и откорректировать маршруты движения общественного транспорта.

Новые маршруты движения должны быть составлены с учетом изменившихся графиков работы предприятий и учреждений.

Когда именно вступает в действие данное нововведение пока не известно. Однако многие специалисты считают, что рабочий день может начинаться с "обеденного времени", сразу после корректировки движение общественного транспорта.

МинПром

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