Кабмин предлагает изменить время рабочего дня Кабинет министров Украины уже обратился к работодателям с рядом предложений. Исходя из имеющейся информации, Кабинет министров рекомендовал предприятиям начинать рабочий день для работников в девять или десять часов утра. Стоит отметить, что были и предложения о более позднем начале рабочего дня.



Такую меру правительство предлагает ввести до окончания карантинного периода. В связи с данным нововведением правительство Украины приняло постановление № 500. Согласно новому постановлению нововведение об изменении рабочего графика должно уменьшить скопление людей в общественном транспорте, в утренний период времени. Согласно этому постановлению государственные органы и органы местного самоуправления, а также предприятия, учреждения, организации должны обеспечить на период карантина гибкое рабочее время для сотрудников или отправить работников на дистанционную работу.



Данное нововведение будет касаться таких отраслей деятельности: розничная торговля, почтовая и курьерская деятельность, учреждения образования, учреждения социальной помощи, а также учреждения искусства и спорта и предприятия сферы развлечений и отдыха. Важно заметить, что в данный период времени органы самоуправления должны разработать и откорректировать маршруты движения общественного транспорта.



Новые маршруты движения должны быть составлены с учетом изменившихся графиков работы предприятий и учреждений.



Когда именно вступает в действие данное нововведение пока не известно. Однако многие специалисты считают, что рабочий день может начинаться с "обеденного времени", сразу после корректировки движение общественного транспорта.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



