На рассмотрение Рады подан законопроект о спасении Южмаша Группа депутатов из Днепра внесла в Верховную Раду законопроект по финансовому оздоровлению Южного машиностроительного завода. Это необходимая мера для обеспечения поддержания платежеспособности и сохранения "Южмаша" как производителя ракетно-космической техники, а также в интересах обороны государства.



Проект Закона № 3697 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год» (относительно дополнительных мер по финансовому оздоровлению государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова") разработан для обеспечения устойчивой работы "Южмаша".



Как пояснили авторы законопроекта, системный кризис на "Южмаше" длится уже более десяти лет. Еще в 2009 году правительством была принята Государственная программа развития предприятия, которая предусматривала вывод компании из кризиса. Однако вследствие системного недофинансирования ни одна из задач программы выполнена не была.



После 2014 года предприятие лишилось заказов и поставщиков из РФ. Сегодня под вопросом продолжение производства РН "Зенит", а значит, "Южмаш" за 10-15 лет еще потеряет заказов на сумму от 770 до 1 млрд 160 млн грн. (в текущих ценах) ежегодно с соответствующим сокращением объемов производства и реализации и уменьшением валютной выручки.



Сегодня "Южмаш" на грани банкротства — на предприятии накапливаются долги за энергоносители, людей перевели на сокращенную рабочую неделю. Задолженность по заработной плате уже превысила шесть месяцев и составляет 157 млн. грн., а с учетом платежей в бюджет и социальные фонды эта цифра возрастает до 244,6 млн. грн.



Нардепы подчеркивают, что предприятие не в состоянии преодолеть проблемы самостоятельно и нуждается в неотложной помощи извне. Необходимо пополнить уставной капитал государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова", предлагают авторы законопроекта.



Средства в размере 2 318,228 млн. грн. предлагается зачислить в уставной капитал и погасить задолженности предприятия в бюджет и государственные целевые фонды. Это позволит избежать банкротства, а также повысить капитализацию предприятия, сохранить рабочие места и улучшить показатели конкурентоспособности на мировом рынке космического машиностроения и вооружений.



МинПром





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