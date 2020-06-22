Cadogan и Укрнафта продлили договор аренды на две скважины Британская Cadogan Petroleum plc, владеющая активами в Украине согласовала с ПАО "Укрнафта" продление срока действия договоров аренды скважин "Блаж-3" и "Блаж-Мон-3" на Монастырецком месторождении (Львовская обл.), сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи в понедельник. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"Cadogan и "Укрнафта" 18 июня пролонгировали два договора аренды по скважинам "Блаж-3" и "Блаж-Мон-3". Компания рада сообщить о возобновлении добычи на этих двух скважинах", – указано в сообщении.



Взятые в аренду у "Укрнафты" по соглашениям о разделе продукции скважины на Монастырецком месторождении (которые были вновь введенные в эксплуатацию и к 30 июня 2017 года вышли на объем добычи в 49 boepd) были остановлены с ноября 2019 года из-за истечения срока действия договора аренды.



Cadogan Petroleum plc по итогам 2019 года получила 2,102 млн долл. чистого убытка против 1,2 млн долл. чистой прибыли в 2018 году. Как отмечалось в отчете, убыток от операционной деятельности составил 2,127 млн долл. против операционного дохода в 0,403 млн долл. годом ранее. Валовой доход снизился в 2,5 раза – до 5,9 млн долл.



По итогам 2019 года увеличила среднесуточную добычу углеводородов на 15% по сравнению с 2018 годом – до 288 баррелей нефтяного эквивалента (boepd). В целом производство увеличилось на 15% – до 104,816 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (boe), напоминается в документе.



Согласно данным на сайте Cadogan и Лондонской фондовой биржи, 28,55% ее акций принадлежит SPQR Capital Holdings SA, 11,03% – Мишелю Миусу (Michel Meeus), 7,93% – CA Indosuez SA. Вероник Салик владеет 7,62% акций, Бриджит Салик – 7,39%, Kellet Overseas Inc – 5,94%, Пьер Салик – 3,37%, Cynderella Trust – 3,25%.



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