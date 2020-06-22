Thyssenkrupp разрешили продать лифтовое подразделение

Европейская комиссия дала разрешение на осуществление сделки по продаже подразделения германской корпорации Thyssenkrupp по производству лифтов.
Участники этой операции сообщили о ней в начале марта текущего года. Подразделение, являющееся четвертым по величие производителем лифтовой техники в мире, приобретает за 17,2 млрд евро консорциум, в который входят компании Advent International и Cinven, занимающимися операциями на рынке частных ценных бумаг, а также крупнейшая германская угольная компания RAG.
Закрытие сделки ожидается к концу июля текущего года. Предполагается, что Thyssenkrupp направит значительную часть средств на снижение задолженности и покрытия обязательств корпоративного пенсионного фонда.