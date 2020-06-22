Thyssenkrupp разрешили продать лифтовое подразделение Европейская комиссия дала разрешение на осуществление сделки по продаже подразделения германской корпорации Thyssenkrupp по производству лифтов.



Участники этой операции сообщили о ней в начале марта текущего года. Подразделение, являющееся четвертым по величие производителем лифтовой техники в мире, приобретает за 17,2 млрд евро консорциум, в который входят компании Advent International и Cinven, занимающимися операциями на рынке частных ценных бумаг, а также крупнейшая германская угольная компания RAG.



Закрытие сделки ожидается к концу июля текущего года. Предполагается, что Thyssenkrupp направит значительную часть средств на снижение задолженности и покрытия обязательств корпоративного пенсионного фонда.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



