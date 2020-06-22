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Thyssenkrupp разрешили продать лифтовое подразделение

22.06.20 12:21 , Металлоснабжение и сбыт
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Европейская комиссия дала разрешение на осуществление сделки по продаже подразделения германской корпорации Thyssenkrupp по производству лифтов.

Участники этой операции сообщили о ней в начале марта текущего года. Подразделение, являющееся четвертым по величие производителем лифтовой техники в мире, приобретает за 17,2 млрд евро консорциум, в который входят компании Advent International и Cinven, занимающимися операциями на рынке частных ценных бумаг, а также крупнейшая германская угольная компания RAG.

Закрытие сделки ожидается к концу июля текущего года. Предполагается, что Thyssenkrupp направит значительную часть средств на снижение задолженности и покрытия обязательств корпоративного пенсионного фонда.

МинПром

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