European Aluminium просит защиты от китайских конкурентов

Ассоциация European Aluminium, объединяющая более 80 производителей алюминиевой продукции в странах ЕС, обратилась к Европейской комиссии с петицией о необходимости срочного принятия конкретных мер против китайских конкурентов.
Как утверждает European Aluminium, китайские производители получают незаконные субсидии от государства, поэтому поставки их продукции в европейские страны создают огромное давление на региональные компании. Кроме того, субсидирование китайской алюминиевой отрасли якобы ведет к наращиванию избыточных мощностей и увеличению выбросов углекислого газа.
Ранее Европейская комиссия подготовила отчет, согласно которому производители алюминия в различных странах мира якобы субсидируются своими правительствами на общую сумму около 70 млрд долл. в год, причем большая часть этой суммы перепадает китайским компаниям. Вероятно, речь здесь идет о том, что тарифы на электроэнергию практически везде в мире ниже, чем в Европе.
В связи с этим European Aluminium призывает Еврокомиссию ввести ограничения на импорт алюминиевой продукции из Китая не позднее начала 2021 г. Иначе отрасль, и так понесшая тяжелые потери вследствие карантина и экономического кризиса, может не выдержать давления еще и со стороны импорта.