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European Aluminium просит защиты от китайских конкурентов

22.06.20 12:02 , Металлоснабжение и сбыт
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Ассоциация European Aluminium, объединяющая более 80 производителей алюминиевой продукции в странах ЕС, обратилась к Европейской комиссии с петицией о необходимости срочного принятия конкретных мер против китайских конкурентов.

Как утверждает European Aluminium, китайские производители получают незаконные субсидии от государства, поэтому поставки их продукции в европейские страны создают огромное давление на региональные компании. Кроме того, субсидирование китайской алюминиевой отрасли якобы ведет к наращиванию избыточных мощностей и увеличению выбросов углекислого газа.

Ранее Европейская комиссия подготовила отчет, согласно которому производители алюминия в различных странах мира якобы субсидируются своими правительствами на общую сумму около 70 млрд долл. в год, причем большая часть этой суммы перепадает китайским компаниям. Вероятно, речь здесь идет о том, что тарифы на электроэнергию практически везде в мире ниже, чем в Европе.

В связи с этим European Aluminium призывает Еврокомиссию ввести ограничения на импорт алюминиевой продукции из Китая не позднее начала 2021 г. Иначе отрасль, и так понесшая тяжелые потери вследствие карантина и экономического кризиса, может не выдержать давления еще и со стороны импорта.

МинПром

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