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Политика собственности Укрэнерго будет соответствовать стандартам ОЭСР

22.06.20 11:52 , Бизнес Цензор
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Министерство финансов утвердило политику собственности НЭК "Укрэнерго" для приведения системы управления компанией в соответствии с Руководящими принципами Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) корпоративного управления на госпредприятиях.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" сообщает БизнесЦензор.

"Политика собственности определяет основные цели и приоритеты акционера (т.е. государства) во владении компанией, а также принципы управления и конкретные ожидаемые результаты деятельности", - отметил член правления "Укрэнерго" Максим Юрков.

Политика собственности "Укрэнерго" предусматривает, что основными ожидаемыми результатами деятельности компании является целостная работа объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины, развитие и модернизация магистральных электрических сетей, выполнение плана мероприятий интеграции ОЭС Украины в ENTSO-E и тому подобное.

В документе указано, что государство, как субъект хозяйствования, будет обеспечивать соблюдение общих принципов управления компанией: решение субъекта управления в отношении компании должны быть обоснованными и соответствовать принципам беспристрастности, добропорядочности и прозрачности; должен соблюдаться принцип операционной автономности; должна быть обеспечена эффективная деятельность внутреннего контроля и аудита, комплаенс и тому подобное.

МинПром

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