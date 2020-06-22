В Worldsteel заявили об опасности протекционизма Текущий экономический кризис, вызванный коронавирусом, может усилить протекционизм на мировом рынке стали, как это было в 2008-2009 гг., отметил в интервью S&P Global Platts генеральный директор World Steel Association (Worldsteel) Эдвин Бассон.



По его словам, введение неоправданных ограничений на импорт стальной продукции будет в любом случае происходить за счет государственного бюджета или конечных потребителей и приведет к повышению цен. Поэтому он призвал правительства воздерживаться от односторонних действий, которые могут нарушить баланс на мировом рынке стали.



В то же время Э.Бассон отметил, что тенденция постепенного отхода от принципов свободы торговли и глобализации наблюдается в течение более десяти лет. Поэтому процесс закрытия национальных рынков, скорее всего, будет продолжаться.



Как отметил Э.Бассон, Европейская комиссия в целом действовала согласно принципам ВТО, вводя квоты на импорт стальной продукции. При этом она не отошла от них и сейчас, отказавшись от резкого сокращения лимитов.



В целом Worldsteel поддерживает инициативу Европейской комиссии по введению "углеродных тарифов" на стальную продукцию из стран, где в настоящее время не взимается плата за выбросы углекислого газа. По мнению Э.Бассона, климатический фактор будет оказывать все большее влияние на ценообразование на рынке стали.



Тем не менее глава Worldsteel призвал осторожнее относиться к водородной металлургии и другим проектам, направленным на сокращение эмиссии углекислого газа в металлургическом производстве. Использование "зеленого" водорода, получаемого с использованием энергии из возобновляемых источников, еще долго будет слишком дорогостоящим. А превратить металлургическую отрасль в "углеродно нейтральную" к 2050 г. будет проблематично.



Спрос на стальную продукцию в ближайшем будущем станут поддерживать, прежде всего, строительные и инфраструктурные проекты, в реализации которых важнейшую роль играют государства. По оценкам Worldsteel, объемы их финансирования в мире составляют порядка 12 трлн долл. в год или около 15% от глобального ВВП.



МинПром



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