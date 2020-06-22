Цены на нефть падают из-за увеличения случаев заболеваемости коронавирусом Цены на нефть выросли в понедельник в начале торгов благодаря сокращению добычи со стороны крупнейших производителей, однако глобальный рост заболеваемости COVID-19 затормозил этот рост и цены на черное золото демонстрируют отрицательную динамику.



Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.



Стоимость барреля августовской нефти Brent составила 42,04 долл. (-0,36%). Баррель августовской нефти WTI торговался по 39,62 долл. (-0,53%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 42,19 и 39,83 долл. соответственно.



За минувшую неделю Brent прибавила в цене 8,9%, WTI - 9,6%.



Нефтяные котировки резко подскочили в начале торгов в связи с сокращением поставок сырья, однако рекордный рост случаев заболевания коронавирусом по всему миру вызвал опасения, что восстановление спроса на топливо может затормозиться.



По итогам прошлой недели оба эталонных контракта подорожали примерно на 9%. При этом фьючерсы на нефть марки Brent перешли в состояние бэквордации, когда немедленная продажа нефти приносит бóльшую прибыль, чем форвардные сделки. Обычно это свидетельствует о сокращении поставок.



"Рынок несколько снизился по сравнению с октябрем ... и мы предполагаем, что к ноябрю рынок может стать дефицитным, — сказал экономист сингапурского банка OCBC Хауи Ли. — Я считаю, что сейчас ценам на нефть будет все труднее расти, особенно в связи с обеспокоенностью по поводу второй волны (коронавирусного кризиса)".



На прошлой неделе количество действующих нефтяных и газовых буровых установок в Соединенных Штатах и Канаде упало до рекордно низкого уровня. Это произошло несмотря на то, что более высокие цены на нефть побуждают некоторых производителей сланцевой нефти возобновить производство.



Цены на нефть также поддерживаются восстановлением спроса на топливо во всем мире после обвала в апреле-мае из-за карантинного режима.



Тем не менее, 21 июня Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте заболеваемости коронавирусом. По ее данным, самое большое увеличение наблюдалось в Северной и Южной Америке.



По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 42,11 долл. за баррель. На открытии Brent торговалась по 41,70 доллара за баррель, что на 49 центов ниже уровня закрытия торгов (42,19 долл.).





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