Китай обещает продолжить сокращение избыточных метмощностей В 2020 году КНР продолжит реализацию программы по сокращению избыточных и устаревших производственных мощностей в угольной и металлургической промышленности.



В числе задач программы - способствовать дальнейшему слиянию и реорганизации сталепроизводителей, а также повышению их международной конкурентоспособности.



Согласно заявлению государственного комитета по делам развития и реформ Китая, страна намерена продвигать структурную реформу в сфере предложения в сталелитейном секторе, ускорять сокращение устаревших и избыточных мощностей, развивать технологию производства стали EAF, а также поощрять "зелёное" и инновационное развитие сектора, сообщает агентство Xinhua.



В угольной промышленности шахты, которые не соответствуют стандартам безопасности и охраны окружающей среды, должны быть закрыты. Также будут сокращены неэффективные производственные мощности, а общее количество угольных шахт составит не более 5 тысяч, при этом на долю производства наиболее крупных из них придётся около 96% от общего объёма добычи в стране.



МинПром



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