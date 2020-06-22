Две стальные компании Мексики решили объединиться

Мексиканские металлургические компании Ahmsa и Villacero заключили предварительное соглашение об объединении.
Предполагается, что производитель листового проката и труб Villacero выкупит Ahmsa примерно за 300 млн долл. и примет на себя ее долг в размере около 1 млрд долл., а также пополнит ее оборотный капитал на 250-300 млн долл.
Компания Altos Hornos de Mexico (Ahmsa) является крупнейшим производителем стали в Мексике. Ее совокупная производственная мощность достигает 6,5 млн т в год, но в настоящее время, по данным Fastmarkets, они загружены не более чем на 40%.
Ahmsa столкнулась с финансовыми проблемами еще в 2018 г., а в последнее время они усугубились из-за кризиса, спровоцированного коронавирусом. Однако в дальнейшем положение компании может улучшиться, если произойдет восстановление автомобилестроительной отрасли в Северной Америке. Согласно новому торговому соглашению USMCA, в течение семи лет уровень локализации в североамериканских автомобилях должен быть доведен до 70%.
По данным Argus, интерес к приобретению Ahmsa также проявляли зарегистрированная в Люксембурге группа Ternium и корейская Posco.